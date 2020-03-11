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Анфиса Чехова показала мастер-класс по позированию для моделей XL

Анфиса Чехова рассказала о приемах, которыми пользуется для того, чтобы красиво выглядеть на снимках. Кроме этого, телеведущая продемонстрировала в Instagram мастер-класс по позированию для моделей XL.
Анфиса Чехова показала мастер-класс по позированию для моделей XL

В разговоре с фолловерами журналистка рассказала, что ее часто спрашивают, почему на видео она выглядит полнее, чем на фото в соцсети. Как отметила Анфиса Чехова, этому есть несколько причин и первой из них оказалась камера, придающая человеку 8 кг лишнего веса. На снимках такого эффекта нет. Что касается следующего факта, если знать способы правильного позирования, то живот можно сделать плоским, талию стройной, а грудь и пятую точку – аппетитными. Затем актриса показала поклонникам ряд сюжетов и для того, чтобы добиться максимальной наглядности, она примерила темные колготы, облегающее боди и туфли на среднем каблуке.

Также Чехова рассказала, что в грядущую субботу она покажет зрителям мастер-класс в рамках программы «Модель XL». Знаменитость решила провести так называемый экзамен на умение позировать перед камерой, а сдавать его будут участницы проекта. В комментариях поклонники принялись высказывать свое мнение о передаче, которую ведет кумир. Одни не пропускают ни единого выпуска, а другие считают телешоу пропагандой нездорового образа жизни.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:48

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