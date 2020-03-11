Дочь Анастасии Волочковой чувствует себя принцессой рядом с мачехой

На фотоснимках Ариадна Волочкова запечатлена в нежном нюдовом образе. Девушка одета в полупрозрачную шифоновую блузу с клешной плессированой юбкой выше колена. Изюминкой женственного облика стали белые лодочки на небольшой шпильке. Поклонники дочери звезды отечественного шоу-бизнеса оставили десятки комментариев с комплиментами. Некоторые из них сразу отметили, что юная девушка очень похожа на свою мачеху Елену Николаеву, с которой не просто находится в дружеских отношениях, а живет под одной крышей уже несколько месяцев.По мнению наблюдательных Интернет-пользователей, белые лодочки, в которых позирует Ариадна Волочкова, принадлежат возлюбленной ее отца, поскольку Анастасия Волочкова «не носит такие вовсе, а 14-летняя девушка вряд ли купила бы их себе сама». Кроме того, поклонники давно обсуждают в Сети абсолютную несхожесть дочери Игоря Вдовина с балериной, как во внешности, так и в характере.Судя по записям в блоге Ариадны Волочковой, она действительно чувствует себя счастливой девушкой в полноценной семье, о чем упоминает в своих постах.