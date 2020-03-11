В США вследствие коронавируса отменили конференцию по этой инфекции





Совет отменил и иные мероприятия, запланированные в период с марта по апрель. Среди этих событий – круглые столы в Нью-Йорке и Вашингтоне. Также из-за недуга в этом году не состоится Нью-Йоркский автосалон. Между тем, количество граждан Соединённых Штатов Америки, подхвативших коронавирус, достигло тысячи. В результате болезни ушёл из жизни 31 человек. По словам главы Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кадлоу, Дональд Трамп намерен убрать до конца года налоги на заработную плату, чтобы смягчить последствия заболевания.Представители Google порекомендовали своим североамериканским сотрудникам работать удалённо. Такой же совет получили работники Facebook, Amazon, Twitter и других компаний.