Отменившая концерты из-за болезни Селин Дион прошла тест на коронавирус





Знаменитость не любит подводить фанатов, однако на этот раз обстоятельства оказались сильнее нее. В связи с этим Селин Дион отменила грядущие шоу в Вашингтоне, округе Колумбия, Питтсбурге и штате Пенсильвания. После окончания 6-го концерта в Нью-Йорке артистка почувствовала слабое недомогание, затем появились простудные признаки, что заставило ее обратиться за помощью к медикам. В результате специалисты рекомендовали пациентке передохнуть на протяжении 6-7 дней и не заниматься в это время творческой деятельностью.Кроме этого, Дион прошла тест на коронавирус, но результат оказался отрицательным. Мировое турне исполнительницы продолжится в Денвере, а несостоявшиеся концерты перенесут на конец года. Певица извинилась перед поклонниками и выразила надежду, что они ее поймут.