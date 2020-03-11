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Отменившая концерты из-за болезни Селин Дион прошла тест на коронавирус

Селин Дион была вынуждена пройти тест на коронавирус, поскольку плохо себя чувствовала. На фоне сообщений о распространении болезни певица отменила несколько концертов.
Отменившая концерты из-за болезни Селин Дион прошла тест на коронавирус

Знаменитость не любит подводить фанатов, однако на этот раз обстоятельства оказались сильнее нее. В связи с этим Селин Дион отменила грядущие шоу в Вашингтоне, округе Колумбия, Питтсбурге и штате Пенсильвания. После окончания 6-го концерта в Нью-Йорке артистка почувствовала слабое недомогание, затем появились простудные признаки, что заставило ее обратиться за помощью к медикам. В результате специалисты рекомендовали пациентке передохнуть на протяжении 6-7 дней и не заниматься в это время творческой деятельностью.

Кроме этого, Дион прошла тест на коронавирус, но результат оказался отрицательным. Мировое турне исполнительницы продолжится в Денвере, а несостоявшиеся концерты перенесут на конец года. Певица извинилась перед поклонниками и выразила надежду, что они ее поймут.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:18

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