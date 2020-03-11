Тимур Еремеев стал новым ведущим телешоу «На самом деле» на Первом канале
Новым ведущим телешоу «На самом деле» стал актер Тимур Еремеев. Он заменил Дмитрия Шепелева, который принял решение уйти из Первого канала.
36-летний Тимур Еремеев поделился, что до последнего не знал о своем новом назначении. Скорее всего, руководство канала приняло решение сохранить интригу для привлечения внимания большего количества телезрителей. Актер сообщил, что с радостью согласился стать ведущим популярной программы, где всех участников проверяют с помощью детектора лжи. Еремеев признался, что ему будет очень интересно сотрудничать с командой телешоу и талантливым полиграфологом Романом Устюжаниным.
Тимур Еремеев стал известным благодаря съемкам в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон», а также участии в разных ток-шоу. Несколько лет назад актер доказывал, что является внебрачным сыном артиста Спартака Мишулина, однако их родство так и не было признано судом, не смотря на несколько положительных результатов ДНК-тестов.
10 марта в эфир вышел первый выпуск передачи «На самом деле» с Тимуром Еремеевым, темой которой стало убийство жителя Нижегородской области. После выпуска пользователи соцсетей поделились своими впечатлениями от нового ведущего. Некоторые из них отметили, что он хорошо справился с обязанностями, задавал правильные вопросы и не допустил скандалов в студии. Другие пользователи увидели его сходство с Шепелевым.
36-летний Тимур Еремеев поделился, что до последнего не знал о своем новом назначении. Скорее всего, руководство канала приняло решение сохранить интригу для привлечения внимания большего количества телезрителей. Актер сообщил, что с радостью согласился стать ведущим популярной программы, где всех участников проверяют с помощью детектора лжи. Еремеев признался, что ему будет очень интересно сотрудничать с командой телешоу и талантливым полиграфологом Романом Устюжаниным.
Тимур Еремеев стал известным благодаря съемкам в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон», а также участии в разных ток-шоу. Несколько лет назад актер доказывал, что является внебрачным сыном артиста Спартака Мишулина, однако их родство так и не было признано судом, не смотря на несколько положительных результатов ДНК-тестов.
10 марта в эфир вышел первый выпуск передачи «На самом деле» с Тимуром Еремеевым, темой которой стало убийство жителя Нижегородской области. После выпуска пользователи соцсетей поделились своими впечатлениями от нового ведущего. Некоторые из них отметили, что он хорошо справился с обязанностями, задавал правильные вопросы и не допустил скандалов в студии. Другие пользователи увидели его сходство с Шепелевым.
ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 18:13