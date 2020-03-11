Тимур Еремеев стал новым ведущим телешоу «На самом деле» на Первом канале





36-летний Тимур Еремеев поделился, что до последнего не знал о своем новом назначении. Скорее всего, руководство канала приняло решение сохранить интригу для привлечения внимания большего количества телезрителей. Актер сообщил, что с радостью согласился стать ведущим популярной программы, где всех участников проверяют с помощью детектора лжи. Еремеев признался, что ему будет очень интересно сотрудничать с командой телешоу и талантливым полиграфологом Романом Устюжаниным.Тимур Еремеев стал известным благодаря съемкам в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон», а также участии в разных ток-шоу. Несколько лет назад актер доказывал, что является внебрачным сыном артиста Спартака Мишулина, однако их родство так и не было признано судом, не смотря на несколько положительных результатов ДНК-тестов.10 марта в эфир вышел первый выпуск передачи «На самом деле» с Тимуром Еремеевым, темой которой стало убийство жителя Нижегородской области. После выпуска пользователи соцсетей поделились своими впечатлениями от нового ведущего. Некоторые из них отметили, что он хорошо справился с обязанностями, задавал правильные вопросы и не допустил скандалов в студии. Другие пользователи увидели его сходство с Шепелевым.