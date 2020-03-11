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Дима Билан написал, что ждет окончания карантина Яны Рудковской

В своем микроблоге Instagram Яна Рудковская сообщила о том, что две недели планирует побыть дома после поездки во Францию. В комментариях Дима Билан написал, что ждет окончания карантина своего музыкального продюсера и пожелал, чтобы все было хорошо.

Дима Билан написал, что ждет окончания карантина Яны Рудковской


Яна Рудковская опубликовала фото своего завтрака, так как ее подписчики очень любят эту рубрику. На столе красовался огромный букет белых тюльпанов. Бизнеследи призналась, что любит эти цветы, но ее больше ждет 17 марта – даты окончания карантина, чтобы поехать и купить пионы. Супруга Евгения Плющенко передала привет всем, кто тоже временно вынужден быть дома.

По словам продюсера Димы Билана, во время домашнего карантина он продолжит работать удаленно. Она успокоила фолловеров, что чувствует себя прекрасно и соблюдает все правила гигиены. Яна Рудковская три раза в день контролирует температуру тела. Из-за эпидемии коронавируса в мире жена фигуриста отказалась от семейного отпуска, который был запланирован заранее. Кроме этого, она перенесла вечеринку по случаю своего юбилея, так как еще неделю будет находиться на карантине.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:09

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