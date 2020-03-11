«Депрессия и тревоги»: Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась воспоминаниями о не простом детстве
Дочь выдающейся артистки Анастасии Заворотнюк Анна поделилась воспоминаниями о своем не простом детстве. Она опубликовала пост в личном блоге Instagram, в котором призналась, что долгий период страдала от депрессии и тревог.
В записи от 11 марта 2020 года Анна Заворотнюк рассказала целую историю из воспоминаний своего детства, когда она верила в существование фей, и подросткового возраста, который отличился бунтарством, роком и унынием. По словам блогера, ей было бы невероятно интересно пообщаться с собой маленькой. Она поделилась своими девичьими увлечениями, среди которых оказались музыкальные группы Linking Park и Rammstein и субкультура готов. Напоследок дочь талантливой актрисы пожелала, чтоб когда-нибудь все же была изобретена машина времени и можно было осуществить свои мечты.
24-летняя Анна Заворотнюк недавно вернулась из Италии. По словам девушки, сейчас она переживает тяжелое время и ей часто необходимо побыть наедине со своими мыслями. Также ее не покидают переживания за здоровье своей тяжело больной матери.
Ранее блогер практически ничего не рассказывала своим подписчикам о состоянии Анастасии Заворотнюк, но сейчас, не вдаваясь в подробности, она призналась, что не перестает молиться о ней и делала это даже в христианских храмах Италии.
В записи от 11 марта 2020 года Анна Заворотнюк рассказала целую историю из воспоминаний своего детства, когда она верила в существование фей, и подросткового возраста, который отличился бунтарством, роком и унынием. По словам блогера, ей было бы невероятно интересно пообщаться с собой маленькой. Она поделилась своими девичьими увлечениями, среди которых оказались музыкальные группы Linking Park и Rammstein и субкультура готов. Напоследок дочь талантливой актрисы пожелала, чтоб когда-нибудь все же была изобретена машина времени и можно было осуществить свои мечты.
24-летняя Анна Заворотнюк недавно вернулась из Италии. По словам девушки, сейчас она переживает тяжелое время и ей часто необходимо побыть наедине со своими мыслями. Также ее не покидают переживания за здоровье своей тяжело больной матери.
Ранее блогер практически ничего не рассказывала своим подписчикам о состоянии Анастасии Заворотнюк, но сейчас, не вдаваясь в подробности, она призналась, что не перестает молиться о ней и делала это даже в христианских храмах Италии.
ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:05