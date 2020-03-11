Яна Рудковская похвасталась шикарно обставленным гостевым домом

45-летняя Яна Рудковская опубликовала на своей странице в Instagram 6-минутный ролик, в котором продемонстрировала результат дистанционной работы с дизайнерским агентством LID’S EVENTHOUSE. Продюсер объяснила, что не может сидеть сложа руки даже будучи на карантине, и поэтому решила заручившись помощью профессионалов заняться декором своего гостевого дома.Супруга Евгения Плющенко прогулялась по всему домику для приема гостей, снимая на видео все изменения, которые произошли в его интерьере. Рудковская показала подписчикам шикарный камин и висящее над ним огромное зеркало, длинный стеклянный стол, заставленный как современными, так и старинными предметами декора, хрустальные люстры, оригинальные прозрачные стулья, необычные шкафы и множество картин в позолоченных рамках.Продюсер Димы Билана объяснила, что в интерьере она предпочитает смешение стилей, позволяющее сделать убранство помещения уникальным и неповторимым. Кроме того, подобный дизайнерский ход позволяет коллекции живописи и фарфора ведущей органично смотреться на фоне мебели и предметов декора.