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Дмитрий Шепелев готовится к новой работе

Дмитрий Шепелев спешит заниматься любимым делом – чтением, поскольку скоро ему снова не будет хватать на это времени. Поклонники артиста в Instagram заподозрили, что телеведущий нашел новую работу.

Недавно Дмитрий Шепелев поговорил с подписчиками своего микроблога о том, что делают безработные. Телеведущий уверен, что многие из них берутся за чтение, чтобы скрыть собственную тревогу. Оказалось, что шоумен относится ко второму типу, поскольку просто наслаждается любимым занятием после ухода с Первого канала. Телеведущий подчеркнул, что вскоре снова столкнется с дефицитом свободного времени. Это откровение публика связала с тем, что Шепелев нашел новую работу.

В комментариях поклонники раскритиковали последний выпуск шоу “На самом деле”, где ведущим стал Тимур Еремеев. Многие назвали его наигранным и неискренним, но другие встали на защиту артиста, напомнив, что в начале Шепелев тоже испытывал трудности.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:50

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