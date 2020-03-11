Дмитрий Шепелев готовится к новой работе

Недавно Дмитрий Шепелев поговорил с подписчиками своего микроблога о том, что делают безработные. Телеведущий уверен, что многие из них берутся за чтение, чтобы скрыть собственную тревогу. Оказалось, что шоумен относится ко второму типу, поскольку просто наслаждается любимым занятием после ухода с Первого канала. Телеведущий подчеркнул, что вскоре снова столкнется с дефицитом свободного времени. Это откровение публика связала с тем, что Шепелев нашел новую работу.В комментариях поклонники раскритиковали последний выпуск шоу “На самом деле”, где ведущим стал Тимур Еремеев. Многие назвали его наигранным и неискренним, но другие встали на защиту артиста, напомнив, что в начале Шепелев тоже испытывал трудности.