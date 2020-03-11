Медики рассказали, может ли коронавирус перейти в хроническую форму





Как сообщили в институте эпидемиологии Роспотребнадзора, патоген COVID-19 может стать хронической болезнью. К подобному выводу ученые пришли после фиксирования 200 повторных случаев заражения в Китае и Южной Корее. Поэтому не исключается вероятность того, что иммунная система при поражении органов решит не уничтожать вирус, а уживаться с ним. На данный момент эксперты рассматривают возможность обязательного наблюдения и санитарного контроль за выписанными пациентами.Особенное удивление у врачей вызывает факт того, что появившиеся в организме выздоровевших людей антитела - не способны бороться с патогеном во второй раз. Одной из теорий, которые объясняют вышеописанный феномен, является шанс мутации штамма коронавируса. К такой разновидности у иммунной системы нет рычагов противодействия. Более позитивным предположением может быть наличие в кровотоке части генома патогена, который пока еще не вышел из здорового организма.