Эксперты рассказали о правильной продаже смартфона на вторичном рынке
При покупке нового телефона многие люди задаются вопросом, куда же деть старое устройство. Эксперты рассказали о правильной продаже смартфона на вторичном рынке.
Продажа на вторичном рынке стартует с объявления, которое можно оставить на многих сервисах. Необходимо заполнить все поля, добавить снимки товара, описание, и оставить контакты для связи с потенциальными покупателями. Перед тем, как сфотографировать смартфон, важно протереть его, используя влажную салфетку, и затем вытереть бумажным полотенцем. Не стоит доверять "лайфхакам", обещающим очистить устройство. К примеру, это касается применения зубной пасты. Подготовить, очистив от пыли и грязи, нужно также аксессуары и коробку от телефона. Защитную плёнку либо стекло, в том случае, если их состояние удовлетворительное, лучше оставить.
Обратить повышенное внимание стоит на снимки, поскольку они привлекают пользователей. Необходимо запечатлеть все повреждения, честно написав о них. Фотографировать гаджет лучше без чехла и на столе, рядом должна лежать комплектация, которую получит покупатель. Также нужно сделать кадры смартфона в руке, экран желательно включить, чтобы доказать его работоспособность. Фото, не скрывающие серийный номер и IMEI, публиковать нецелесообразно. Если речь идёт о продаже IPhone, уместно добавить снимок, показывающий настройку iCloud, таким образом нетизены поймут, что с эксплуатацией сервиса у них не возникнет проблем.
Устанавливая стоимость смартфона, первым делом важно узнать о его цене в магазинах, так как за эти средства б/у устройства точно не купят. Эксперты рекомендуют просмотреть похожие объявления, чтобы выяснить, за какие суммы продают наиболее дорогие и бюджетные телефоны, и определить причину их образования. Описывая продукт, нужно указать основные данные касаемо гаджета, его состояния и комплектации. Встречу с покупателем необходимо назначить в людном месте, а перед этим уместнее всего сразу решить вопрос о стоимости.
Как передаёт Нью Информ, если человек переходит от старого iPhone к новому, специалисты рекомендуют позаботиться о создании "резервной копии" гаджета. Подробности этого процесса указаны на официальном сайте. В любом другом телефоне нужно удалить персональную информацию, воспользовавшись соответствующей функцией, однако приложения, где используются данные, лучше удалить самостоятельно.
Продажа на вторичном рынке стартует с объявления, которое можно оставить на многих сервисах. Необходимо заполнить все поля, добавить снимки товара, описание, и оставить контакты для связи с потенциальными покупателями. Перед тем, как сфотографировать смартфон, важно протереть его, используя влажную салфетку, и затем вытереть бумажным полотенцем. Не стоит доверять "лайфхакам", обещающим очистить устройство. К примеру, это касается применения зубной пасты. Подготовить, очистив от пыли и грязи, нужно также аксессуары и коробку от телефона. Защитную плёнку либо стекло, в том случае, если их состояние удовлетворительное, лучше оставить.
Обратить повышенное внимание стоит на снимки, поскольку они привлекают пользователей. Необходимо запечатлеть все повреждения, честно написав о них. Фотографировать гаджет лучше без чехла и на столе, рядом должна лежать комплектация, которую получит покупатель. Также нужно сделать кадры смартфона в руке, экран желательно включить, чтобы доказать его работоспособность. Фото, не скрывающие серийный номер и IMEI, публиковать нецелесообразно. Если речь идёт о продаже IPhone, уместно добавить снимок, показывающий настройку iCloud, таким образом нетизены поймут, что с эксплуатацией сервиса у них не возникнет проблем.
Устанавливая стоимость смартфона, первым делом важно узнать о его цене в магазинах, так как за эти средства б/у устройства точно не купят. Эксперты рекомендуют просмотреть похожие объявления, чтобы выяснить, за какие суммы продают наиболее дорогие и бюджетные телефоны, и определить причину их образования. Описывая продукт, нужно указать основные данные касаемо гаджета, его состояния и комплектации. Встречу с покупателем необходимо назначить в людном месте, а перед этим уместнее всего сразу решить вопрос о стоимости.
Как передаёт Нью Информ, если человек переходит от старого iPhone к новому, специалисты рекомендуют позаботиться о создании "резервной копии" гаджета. Подробности этого процесса указаны на официальном сайте. В любом другом телефоне нужно удалить персональную информацию, воспользовавшись соответствующей функцией, однако приложения, где используются данные, лучше удалить самостоятельно.
Технологии
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 17:41