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Проект секретного самолета-корабля «Каспийский монстр» не стали развивать из-за аварии

Секретный проект советского самолета-корабля, который получил название «Каспийский монстр», не стали развивать из-за произошедшей аварии. Уникальный экраноплан, оснащенный реактивными моторами, сильно ударился о воду, но обошлось без жертв.

Проект секретного самолета-корабля «Каспийский монстр» не стали развивать из-за аварии


Разработкой «Каспийского монстра» занимался опытный специалист Ростислав Алексеев. После того, как произошла авария, разработчикам не удалось восстановить уникальный технологический аппарат.

По своему строению экраноплан не может быть представлен как полноценный самолет. Благодаря экранному эффекту аппарат может передвигаться на незначительной высоте. Разработчики самолета-корабля стремились к тому, чтобы он мог перевозить грузы на борту и развивать хорошую скорость. Над «Каспийским монстром» работали в условиях повышенной секретности. Аппарат мог похвастаться отличными техническими характеристиками и поднимать около 544 тонн.

Спуск самолета-корабля на воду провели в 1966 году и он показал в Каспийске отличные результаты. Спустя 14 лет умер разработчик Ростислав Алексеев, а через несколько месяцев произошла авария с «Каспийским монстром». После этого он в течение недели был на плаву, но вскоре утонул.

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Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:35

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