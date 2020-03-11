Вокалист 30 Seconds To Mars Джаред Лето взобрался на Рыбальский мост в Киеве для того, чтобы сделать экстремальное селфи. Для этого он воспользовался специальной лестницей и "повис" на пилоне на высоте 40 метров. Немногим позднее музыкант опубликовал на веб-платформе Instagram короткий видеоролик, в котором предложил открыть в столице Украины парк L’єto. Артист признался, что больше всего в городе его привлекают заброшенные мосты.Поэтому он был удивлен, когда узнал о планируемом демонтаже этого сооружения, которое строили более 20 лет. Судя по кадрам и летнему времени, Лето выставил в соцсетях архивное видео со своей поездки в Украину в июле 2019 года. Известно, что звезда выступила на фестивале UPark в составе рок-группы. Его любовь к инженерным проектам была заметной даже тогда, ведь большинство СМИ освещали его импровизированный концерт на пешеходном мосту в Киеве.