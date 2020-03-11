Ученые: Авокадо защищает людей с избыточным весом от снижения когнитивных способностей





В старости у многих людей возникают проблемы с весом и в то же время наблюдается снижение когнитивных способностей. Согласно недавнему исследованию, если люди с избыточным весом или ожирением употребляют авокадо каждый день, это повышает их внимательность и производительность в тестах на мышление. Предыдущие исследования показали, что ожирение приводит к повышенному риску снижения когнитивных функций и деменции. Медики намеревались узнать, могут ли разные подходы к питанию принести повлиять на функции мозга у людей средних лет и пожилых граждан. В эксперименте приняли участие 84 добровольца, имеющих избыточный вес. В течение 12 недель они питались согласно инструкциям, в частности, одна группа употребляла свежий авокадо каждый день, в то время как контрольная группа от него отказывалась. Три когнитивных теста были выполнены в начале и в конце исследования. Кроме того, ученые измерили уровень лютеина в сетчатке участников, чтобы определить его концентрацию в мозге.В результате проекта участники, употребляющие авокадо, имели более высокие уровни лютеина. При этом те, кто ел этот плод, показали лучшие результаты в тесте, измеряющем способность сохранять сосредоточенность на задаче. Медики подчеркнули, что даже небольшие изменения в рационе питания, такие как потребление авокадо, могут оказывать ощутимое влияние на когнитивные способности, даже если другие аспекты в отношении здоровья остаются прежними.Ученые отметили, что авокадо содержит много клетчатки и мононенасыщенных жиров, поэтому дальнейшие исследования будут направлены на изучение их влияния на когнитивные способности человека, а также состояние веса.