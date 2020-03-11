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Ученые: Авокадо защищает людей с избыточным весом от снижения когнитивных…
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Ученые: Авокадо защищает людей с избыточным весом от снижения когнитивных способностей

Американские ученые доказали, что авокадо защищает людей с избыточным весом от снижения когнитивных способностей. Результаты нового исследования сотрудников UIUC опубликованы в научном издании Journal of Psychophysiology.

В старости у многих людей возникают проблемы с весом и в то же время наблюдается снижение когнитивных способностей. Согласно недавнему исследованию, если люди с избыточным весом или ожирением употребляют авокадо каждый день, это повышает их внимательность и производительность в тестах на мышление. Предыдущие исследования показали, что ожирение приводит к повышенному риску снижения когнитивных функций и деменции. Медики намеревались узнать, могут ли разные подходы к питанию принести повлиять на функции мозга у людей средних лет и пожилых граждан. В эксперименте приняли участие 84 добровольца, имеющих избыточный вес. В течение 12 недель они питались согласно инструкциям, в частности, одна группа употребляла свежий авокадо каждый день, в то время как контрольная группа от него отказывалась. Три когнитивных теста были выполнены в начале и в конце исследования. Кроме того, ученые измерили уровень лютеина в сетчатке участников, чтобы определить его концентрацию в мозге.

В результате проекта участники, употребляющие авокадо, имели более высокие уровни лютеина. При этом те, кто ел этот плод, показали лучшие результаты в тесте, измеряющем способность сохранять сосредоточенность на задаче. Медики подчеркнули, что даже небольшие изменения в рационе питания, такие как потребление авокадо, могут оказывать ощутимое влияние на когнитивные способности, даже если другие аспекты в отношении здоровья остаются прежними.

Ученые отметили, что авокадо содержит много клетчатки и мононенасыщенных жиров, поэтому дальнейшие исследования будут направлены на изучение их влияния на когнитивные способности человека, а также состояние веса.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:05

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