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Немецкие СМИ рассказали о пользе воды натощак

Журналисты из СМИ Германии рассказали о пользе выпитой натощак воды. Она помогает укрепить иммунитет и предотвратить старение.
Немецкие СМИ рассказали о пользе воды натощак

Журналисты сообщили, что очень полезно для организма выпивать утром натощак стакан чистой воды. Формирование такой привычки позволит поддерживать тонус кожи, предотвратить преждевременное старение, стимулировать кровообращение. Чистая вода способствует росту клеток мышц, выведению токсинов, повышает практически на четверть интенсивность обмена веществ, ускоряет рост волос и способствует увеличению их объема. Внедряя полезную привычку, можно укрепить иммунитет, улучшить функционирование лимфатической системы и предотвратить появление цистита.

Журналисты отметили, что наибольшую пользу организму принесет теплая вода, поскольку дополнительно способствует понижению кислотности и избавлению от изжоги.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 17:11

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