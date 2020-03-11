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Гидрометцентр России объявил «желтую» степень погодной опасности в Москве

Гидрометцентр России объявил «желтую» степень интенсивности опасных явлений в Москве и Подмосковье с 3:00 12 марта по 3:00 14 марта 2020 года. Как известно, на территории страны ожидается сильный штормовой ветер.
Гидрометцентр России объявил «желтую» степень погодной опасности в Москве

Синоптики вновь обновили данные прогностической карты на ближайшие дни, поскольку погода в марте 2020 года отличается своей не стабильностью. Несмотря на температуру воздуха +10 - +13 по Цельсию 11 числа, следующие двое суток ожидаются значительные изменения. Сотрудники Гидрометцентра сообщили: «Степень интенсивности опасных явлений: «желтый».

Цветовой код, используемый синоптиками, может быть зеленым, желтым, оранжевым или красным. Второй из них предполагает возможные осадки, грозы, штормовой ветер или резкие перепады температуры. По словам экспертов, данные явления обычны для той или иной части страны, однако риск возникновения опасных ситуаций, значительно выше, чем в «зеленой» степени.

Сотрудник «Фобос» Евгений Тишковец прокомментировал прогнозы Гидрометцентра и сообщил о вероятном похолодании к концу недели.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:29

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