Гибкий Huawei Mate Xs скоро можно будет купить и в России





Как стало известно из заявления пресс-службы российского представительства компании Huawei, улучшенная и обновленная версия популярного Mate X, получившая название Mate Xs будет представлена в большем количестве стран, нежели предыдущая модель. Разработчики смартфонов дали информацию о том, что новинка уже доступна к продаже в странах Европы и скоро появится в России.Гибкий Huawei Mate Xs в сравнении с предыдущими моделями бренда имеет более прочный шарнир и складной дисплей, защищенный двойным слоем полиамида – сверхпрочного материала, использующегося при создании аэрокосмической техники. Кроме этого, для лучшей производительности разработчики установили один из наиболее мощных современных процессоров - Kirin 990 5G, а также дополнительно поработали над усовершенствованием дизайна смартфона.Представители Huawei пока не дали информацию о том, какова будет цена Huawei Mate Xs на российском рынке. Однако, учитывая стоимость в 2499 долларов, которая установлена для европейских стран, ориентироваться, скорее всего, стоит именно на эту сумму.