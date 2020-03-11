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Гибкий Huawei Mate Xs скоро можно будет купить и в России

Представители компании Huawei заявили, что продавать новый Mate Xs будут не только на территории Китая. Скоро возможность приобрести гибкий смартфон появится и у граждан России.
Гибкий Huawei Mate Xs скоро можно будет купить и в России

Как стало известно из заявления пресс-службы российского представительства компании Huawei, улучшенная и обновленная версия популярного Mate X, получившая название Mate Xs будет представлена в большем количестве стран, нежели предыдущая модель. Разработчики смартфонов дали информацию о том, что новинка уже доступна к продаже в странах Европы и скоро появится в России.

Гибкий Huawei Mate Xs в сравнении с предыдущими моделями бренда имеет более прочный шарнир и складной дисплей, защищенный двойным слоем полиамида – сверхпрочного материала, использующегося при создании аэрокосмической техники. Кроме этого, для лучшей производительности разработчики установили один из наиболее мощных современных процессоров - Kirin 990 5G, а также дополнительно поработали над усовершенствованием дизайна смартфона.

Представители Huawei пока не дали информацию о том, какова будет цена Huawei Mate Xs на российском рынке. Однако, учитывая стоимость в 2499 долларов, которая установлена для европейских стран, ориентироваться, скорее всего, стоит именно на эту сумму.

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Технологии
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 17:05

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