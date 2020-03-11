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В правительстве предупредили о риске роста цен на лекарства в России

В правительстве предупреждают, что в России существует риск роста цен на лекарства и бытовую технику. Вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что подобное подорожание связано с падением курса рубля, вызванного обвалом цен на нефть.

Вице-премьер Андрей Белоусов говорит, что инфляция на протяжении текущего года не должна подняться выше 4%, но важнее учитывать не её размер, а структуру. В этом плане подорожанию могут подвергнутся бытовая техника и некоторые виды медикаментов. Поэтому необходимо принять ряд мер, которые не допустят повышения стоимости жизненно важных и безальтернативных лекарств. При этом, сейчас не наблюдается каких-либо серьезных угроз для рынка препаратов.

В Минфине решили уточнить, что подобные колебания связаны с ослаблением национальной валюты. Последняя, в свою очередь, обрушилась из-за срыва сделки ОПЕК+ в Вене. На данный момент цены на нефть марки Brent упали на 30%, что стало максимальным результатом с 1991 года. Инициатором выхода из договоренности стали Саудовская Аравия, говорят в российском правительстве. Все же, обвал нефти не повлияет на стоимость бензина, вопреки опасениям соотечественников.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:59

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