Шампанское за 20 тысяч и шале за два миллиона:Как ведущая «Дом-2» Ксения Бородина отдыхает в Куршевеле

Говорят, что Ксения Бородина вместе с супругом, а также подругами поселилась на курорте в шале с бассейном. К слову, аренда такого жилья стоит около двух миллионов рублей.Шокировала звезда своих поклонников и тем, какие угощения она вместе со своими друзьями попробовала в этот день. Так, только одна бутылка шампанского на праздничном столе стоила около 20 тысяч рублей.На самом празднике присутствовали в основном близкие подруги Бородиной со своими мужьями или ухажерами. Так, Ольга Орлова была замечена в обществе некого мужчины. Большинство поспешило предположить, что это ее новый возлюбленный. Также стало известно, что торт в виде рыбьего хвоста преподнесла одна из подруг телеведущей по имени Карина.Однако ведущую реалити «Дом-2» Ксению Бородину все-таки осудили и прежде всего за то, что она не отменила свою поездку, несмотря на то, что кругом свирепствует коронавирус.