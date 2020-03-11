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Шампанское за 20 тысяч и шале за два миллиона:Как ведущая «Дом-2» Ксения Бородина отдыхает в Куршевеле

Совсем недавно ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина отметила свой день рождение, но разговоры об ее празднике не утихают до сих пор. Известно, что звезда праздновала его в Куршевеле.

Шампанское за 20 тысяч и шале за два миллиона:Как ведущая «Дом-2» Ксения Бородина отдыхает в Куршевеле

Говорят, что Ксения Бородина вместе с супругом, а также подругами поселилась на курорте в шале с бассейном. К слову, аренда такого жилья стоит около двух миллионов рублей.

Шокировала звезда своих поклонников и тем, какие угощения она вместе со своими друзьями попробовала в этот день. Так, только одна бутылка шампанского на праздничном столе стоила около 20 тысяч рублей.

На самом празднике присутствовали в основном близкие подруги Бородиной со своими мужьями или ухажерами. Так, Ольга Орлова была замечена в обществе некого мужчины. Большинство поспешило предположить, что это ее новый возлюбленный. Также стало известно, что торт в виде рыбьего хвоста преподнесла одна из подруг телеведущей по имени Карина.


Однако ведущую реалити «Дом-2» Ксению Бородину все-таки осудили и прежде всего за то, что она не отменила свою поездку, несмотря на то, что кругом свирепствует коронавирус.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:42

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