Toyota готовит новый двигатель V8 под товарным знаком I-Force Max





Имеющаяся в наличии версия I-Force с непосредственным впрыском, системой Dual VVT-i и цепным приводом ГРМ устанавливается на внедорожники Lexus LX570, Toyota Sequoia, а также пикапы Toyota Tundra. Последние компания ежегодно продает в количестве 80-90 тысяч экземпляров. Двигатель характеризуется как надежный, а в двух случаях он превышал пробег в 1,6 млн км. На данный момент нет дополнительных технических особенностей I-Force Max, помимо того, что новая “восьмерка” заменит нынешнюю модель.Новинка может поставляться в оснащении нового пикапа Toyota Tundra, который также получит 6-цилиндровый турбомотор и гибридную силовую установку.