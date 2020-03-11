Toyota готовит новый двигатель V8 под товарным знаком I-Force Max
Бренд Toyota готовит новый двигатель V8, который будет выпускаться под товарным знаком I-Force Max. Новинка призвана заменить “восьмерку” на 5,7 литра с непосредственным впрыском.
Имеющаяся в наличии версия I-Force с непосредственным впрыском, системой Dual VVT-i и цепным приводом ГРМ устанавливается на внедорожники Lexus LX570, Toyota Sequoia, а также пикапы Toyota Tundra. Последние компания ежегодно продает в количестве 80-90 тысяч экземпляров. Двигатель характеризуется как надежный, а в двух случаях он превышал пробег в 1,6 млн км. На данный момент нет дополнительных технических особенностей I-Force Max, помимо того, что новая “восьмерка” заменит нынешнюю модель.
Новинка может поставляться в оснащении нового пикапа Toyota Tundra, который также получит 6-цилиндровый турбомотор и гибридную силовую установку.
Имеющаяся в наличии версия I-Force с непосредственным впрыском, системой Dual VVT-i и цепным приводом ГРМ устанавливается на внедорожники Lexus LX570, Toyota Sequoia, а также пикапы Toyota Tundra. Последние компания ежегодно продает в количестве 80-90 тысяч экземпляров. Двигатель характеризуется как надежный, а в двух случаях он превышал пробег в 1,6 млн км. На данный момент нет дополнительных технических особенностей I-Force Max, помимо того, что новая “восьмерка” заменит нынешнюю модель.
Новинка может поставляться в оснащении нового пикапа Toyota Tundra, который также получит 6-цилиндровый турбомотор и гибридную силовую установку.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:40