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Micron развернула поставки образцов однокорпусной сборки LPDDR5 рекордной емкости

Компания Micron развернула поставки чипов LPDDR5, имеющих однокорпусную сборку. Данные образцы станут первыми в отрасли многокристальных компонентов, в которых память объединена с хранилищем UFS.

Выпуск памяти осуществляется в наличием второй генерации техпроцесса класса 10 нм. Упаковка BGA с 297 контактами обеспечивает наличие 12 Гб DRAM LPDDR5, а также 256 Гб NAND-флеш и управляющего контроллера. Производитель отмечает, что это решение позволит расширить возможности смартфонов при освобождении дополнительного свободного пространства. Скорость работы памяти при этом достигает 6,4 Гбит/с, а UFS необходимо для подключения к внешним системам, пока подтверждения поддерживаемой спецификации не нужно.

Разработчик уверен, что новинка будет использоваться даже в смартфонах среднего класса. Если сравнивать с применяющейся повсеместно двухчиповой конфигурацией, чип от Micron позволит сократить занимаемое место на 40%, а прирост пропускной способности системы увеличится до 50% по сравнению с образцами предыдущего поколения.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:34

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