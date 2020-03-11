Micron развернула поставки образцов однокорпусной сборки LPDDR5 рекордной емкости





Выпуск памяти осуществляется в наличием второй генерации техпроцесса класса 10 нм. Упаковка BGA с 297 контактами обеспечивает наличие 12 Гб DRAM LPDDR5, а также 256 Гб NAND-флеш и управляющего контроллера. Производитель отмечает, что это решение позволит расширить возможности смартфонов при освобождении дополнительного свободного пространства. Скорость работы памяти при этом достигает 6,4 Гбит/с, а UFS необходимо для подключения к внешним системам, пока подтверждения поддерживаемой спецификации не нужно.Разработчик уверен, что новинка будет использоваться даже в смартфонах среднего класса. Если сравнивать с применяющейся повсеместно двухчиповой конфигурацией, чип от Micron позволит сократить занимаемое место на 40%, а прирост пропускной способности системы увеличится до 50% по сравнению с образцами предыдущего поколения.