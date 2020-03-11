Стали известны характеристики нового флагмана Redmi Note 9 Pro





Если недавняя утечка является достоверной, Redmi Note 9 Pro будет лишь незначительным обновлением линейки, по сравнению с Redmi Note 8 Pro. Ожидается, что телефон оснастят 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением FHD + и соотношением сторон 20:9. В плане камер, здесь присутствует 16-мегапиксельный селфи-датчик, 48-мегапиксельный основной объектив, 8-мегапиксельный модуль для широкоугольной съемки и 5-мегапиксельная макро-камера. Их работу обеспечит передовой процессор Snapdragon 720G, в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти.Комплектация также включает в себя батарею емкостью 520 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Китайский смартфон можно приобрести в цветах корпуса Aurora Blue, Glacier White и Interstellar Black. Устройство поддерживает до двух SIM-карт и несколько дополнительных карт памяти MicroSD. Фронтальная камера будет врезана в угол экрана, хотя инсайдеры упорно указывали на наличие выдвижного объектива. Её основной особенностью является замедленная видеосъемка с частотой 960 к/с. Наконец, дисплей порадует покупателей наличием защитного стекла Gorilla Glass 5.