Астрономы впервые обнаружили звезду односторонней пульсации





Один из авторов исследовательской работы профессор Дон Курц сообщил, что ученые знали о существовании переменной звезды HD774423 с 1980-х годов, однако почти 40 лет не могли ее найти. В начале марта 2020 года колоссальный труд ученых увенчался успехом – им удалось не только узнать точное расположение газового гиганта, но и детально изучить его химическое содержание. По словам доктора Саймона Мерфи, в составе переменного одностороннего пульсара наибольший процент металла, чем в подобных ему ОКПЗ-3.После длительного наблюдения за газовым гигантом и анализа собранных данных, ученые выдвинули первое предположение аномального свечения звезды. Они выяснили, что у пульсара, есть так называемый, компаньон или статичный спутник – красный карлик. Его гравитационное поле достаточно сильное, чтобы искажать траекторию световых фотонов HD774423 в виде капли или конуса. Таким образом, изменяется его форма лучей и амплитуда блеска.Для того чтобы подтвердить одностороннюю пульсацию, исследователи провести вычислительную работу, учитывая период одного вращения пульсара. Они сообщили, что первое открытие данного типа переменной звезды, всего лишь начало большого научного прорыва в сфере неизведанного космоса.