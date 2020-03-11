Любовь Казарновская в студии шоу “Секрет на миллион” впервые за 20 лет встретится с братом





В ходе откровенной беседы с Лерой Кудрявцевой оперная певица раскрыла, какие трудности была вынуждена преодолеть, чтобы попасть на большую сцену. Также в студии шоу Казарновская впервые после 20-летнего молчания пообщается с братом, с котором отказывалась взаимодействовать на фоне старой вражды. Публике станет известно, из-за чего звезда конфликтует с ним, а также сможет ли найти в себе силы, чтобы простить родственника. Артистка ответила на вопросы о том, по какой причине она решила выгнать брата из квартиры, какие суммы поссорили ее с отцом и сестрой, а также зачем исполнительница скрывает свои дома. Ответы на данные темы зрители узнают в субботу в новом выпуске “Секрета на миллион”.Казарновская также отважилась раскрыть страшную тайну и секрет, чья стоимость оценивается в 1 млн рублей.