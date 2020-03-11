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В ОЗУ DDR4 обнаружили "лазейку" для взломщиков шестилетней давности

Эксперты в сфере кибербезопасности сообщают о дефектах защиты Target Row Refresh, которая должна была решить проблему эксплойта Rowhammer. Последняя является "лазейкой" шестилетней давности для взломщиков ОЗУ DDR4.

Чтобы смягчить уязвимость Rowhammer в последней DDR4 DRAM, многие производители микросхем добавили средства защиты под общим термином Target Row Refresh, которые таргетированно обновляют строки. Как оказалось, TRR может предоставить хакерам новые схемы обхода благодаря специальному программному инструменту и дефекту в системе. Отслеживаемая как CVE-2020-10255, эта уязвимость была обнаружена исследователями из лаборатории VUSec. По словам специалистов, эксплуатация подобной лазейки может дать доступ злоумышленникам к конфиденциальной информации и захвате полного контроля над Android-устройством.

Последний недостаток также затрагивает чипы LPDDR4 и LPDDR4X, встроенные в большинство современных смартфонов, оставляя миллионы девайсов по-прежнему доступными для Rowhammer. Этот эксплойт возможно внедрить с помощью jаvascript как через интернет, так и при физическом доступе к гаджету. В качестве демонстрации экспертами по кибербезопасности была проведена процедура взлома ПК с ОС Windows, а также Linux-совместимых компьютеров. Полностью избавиться от CVE-2020-10255 в оперативной памяти удастся лишь через несколько лет, говорят разработчики плат.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:05

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