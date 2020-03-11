Российский космонавт сделал фото ночного Краснодара с борта МКС

Космонавт Олег Скрипочка, отправившийся в свой третий полет в качестве командира ТПК «Союз МС-15», ранее уже делился сделанными с борта МКС снимками планеты. Тогда бортинженер запечатлел редкое атмосферное явление – «ночные светящиеся облака».Предыдущий опубликованный на странице Госкорпорация «Роскосмос» кадр член отряда космонавтов РКК «Энергия» сделал в сумерках, а вот новый, также размещенный в Instagram, уже ближе к ночи. На нем запечатлена ярко освященная кубанская столица – Краснодар.В подписи к фото ночного города было отмечено, что хоть в эпоху спутниковых карт вряд ли кого-то можно заинтересовать снимками со спутника, последние все же не теряют своей прелести. Вид на Краснодар с борта МКС действительно выглядит завораживающе, а осознание того, что снят кадр с орбиты Земли, придает ему дополнительный колорит.Подписчики Instagram-аккаунта «Роскосмоса» оценили снимок, сделанный Олегом Скрипочкой и выразили космонавту благодарность за возможность увидеть город с высоты. Многие из фолловеров страницы также начали просить у команды МКС сделать фото и других городов России, чтобы оценить свои родные места из космоса.