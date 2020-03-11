Бари Алибасов поделился совместным фото с Татьяной Овсиенко

Артист обратился к подписчицам своего микроблога с вопросом, помнят ли они секрет женского счастья. Если нет, он пообещал, что “прекрасная” Татьяна Овсиенко обязательно подскажет. В одной из композиций артистка поет о том, что “женское счастье – был бы милый рядом”. Сейчас бывшей солистке группы “Мираж” 53 года, а поклонники выразили в комментариях свое удивление внешним видом певицы. Многие посчитали, что Овсиенко сильно изменилась с годами, а некоторые заметили свидетельства “уколов красоты”.Для кадра с Бари Алибасовым артистка позирует в темно-синем костюме с кружевными рукавами, дополненным серебристым широким поясом, а также туфлях-лодочках в цвет.