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Бари Алибасов поделился совместным фото с Татьяной Овсиенко

Бари Алибасов показал фото с “прекрасной” Татьяной Овсиенко. Продюсер группы “На-На” разместил новый кадр на своей странице в сети Instagram.

Артист обратился к подписчицам своего микроблога с вопросом, помнят ли они секрет женского счастья. Если нет, он пообещал, что “прекрасная” Татьяна Овсиенко обязательно подскажет. В одной из композиций артистка поет о том, что “женское счастье – был бы милый рядом”. Сейчас бывшей солистке группы “Мираж” 53 года, а поклонники выразили в комментариях свое удивление внешним видом певицы. Многие посчитали, что Овсиенко сильно изменилась с годами, а некоторые заметили свидетельства “уколов красоты”.

Для кадра с Бари Алибасовым артистка позирует в темно-синем костюме с кружевными рукавами, дополненным серебристым широким поясом, а также туфлях-лодочках в цвет.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:52

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