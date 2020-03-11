В заповеднике Кении браконьеры убили последнюю в мире самку белого жирафа





Управляющий парком Мухаммед Ахмеднур назвал произошедшее «трагедией на пути к сохранению редких и уникальных представителей вида», так как из троих проживающих в гарисском округе белых жирафов в живых остался только один. Молодой представитель вида является сыном убитой браконьерами самки.Также руководитель зоопарка отметил, что находящаяся в его подчинении организация является единственным местом в мире, где занимаются опекой белых жирафов, поэтому именно на них лежала ответственность за будущее вида. Теперь же последняя в мире самка белого окраса убита, а значит со своей задачей работники заповедника Нигерии не справились.Самка белого жирафа появилась в кенийском заповеднике три года назад. За это время она успела родить дважды: последний детеныш появился на свет в конце лета 2019-го. Непривычный для жирафов окрас у самки появился в следствии лейкизма – частичного отсутствия пигментации на коже.