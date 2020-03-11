Селена Гомес боится, что навсегда останется одинокой





Селена Гомес призналась, что часто просыпается с мыслью, что никогда в жизни не встретит подходящего человека. Однако спустя 15 минут она снова верит, что в мире есть тот, кто станет ее возлюбленным. На данный момент певице 27 лет, и поклонникам кажется, что их кумир до сих пор не оправилась после расставания с Джастином Бибером. При этом у музыканта уже есть законная супруга Хейли Болдуин. Гомес отметила, что ей на протяжении долгого периода жизни приходилось бороться за чувство собственного достоинства. С годами ей стало легче говорить о том, о чем ей хочется.Фанаты Селены Гомес подбодрили ее в комментариях, а также отметили, что ее избраннику с ней очень повезет.