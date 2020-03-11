В России объявлен старт производства кроссовера Mitsubishi Outlander 2020
Компания ООО «ММС Рус», официальный представитель Mitsubishi в России, рассказала о старте производства Outlander 2020 года. Цена и комплектация останутся неизменными за исключением нескольких деталей.
Новые модели кроссовера будут оснащаться полноприводной интеллектуальной системой S-AWC с управляемым вектором тяги. В пресс-службе марки уточняют, с её помощью можно более плавно совершать повороты и управлять машиной намного увереннее и комфортнее. Отныне автомобиль снабжается новой мультимедийной системой Mitsubishi Connect с поддержкой Car Play и Android Auto, которая размещается на огромном дисплее в 8 дюймов. Она откликается быстрее, а яркость намного больше. Благодаря этому на экране кроссовера можно смотреть видео.
Трансформация коснулась и климат-контроля: температура регулируется при использовании поворота регулятора, также появилась возможность синхронизировать климатические зоны с помощью кнопки. Пассажиры второго ряда могут рассчитывать на более мягкие и комфортные кресла благодаря тому, что изменена жёсткость диванов и материала обшивки и усовершенствованию боковой поддержки. Все версии с полным приводом оснащены электрорегулировкой поясничной опоры сиденья водителя c охватом 22,5 мм. Согласно информации в пресс-службе бренда, комплектация и стоимость кроссоверов 2020 года остались без изменений при сравнении с ценами на модели прошлого года.
Новые модели кроссовера будут оснащаться полноприводной интеллектуальной системой S-AWC с управляемым вектором тяги. В пресс-службе марки уточняют, с её помощью можно более плавно совершать повороты и управлять машиной намного увереннее и комфортнее. Отныне автомобиль снабжается новой мультимедийной системой Mitsubishi Connect с поддержкой Car Play и Android Auto, которая размещается на огромном дисплее в 8 дюймов. Она откликается быстрее, а яркость намного больше. Благодаря этому на экране кроссовера можно смотреть видео.
Трансформация коснулась и климат-контроля: температура регулируется при использовании поворота регулятора, также появилась возможность синхронизировать климатические зоны с помощью кнопки. Пассажиры второго ряда могут рассчитывать на более мягкие и комфортные кресла благодаря тому, что изменена жёсткость диванов и материала обшивки и усовершенствованию боковой поддержки. Все версии с полным приводом оснащены электрорегулировкой поясничной опоры сиденья водителя c охватом 22,5 мм. Согласно информации в пресс-службе бренда, комплектация и стоимость кроссоверов 2020 года остались без изменений при сравнении с ценами на модели прошлого года.
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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:30