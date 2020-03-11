АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Авокадо защищает людей с избыточным весом от снижения когнитивных…
EUR 81.86 USD 72.02
Курс валют на 11.03.2020

В России объявлен старт производства кроссовера Mitsubishi Outlander 2020

Компания ООО «ММС Рус», официальный представитель Mitsubishi в России, рассказала о старте производства Outlander 2020 года. Цена и комплектация останутся неизменными за исключением нескольких деталей.

Новые модели кроссовера будут оснащаться полноприводной интеллектуальной системой S-AWC с управляемым вектором тяги. В пресс-службе марки уточняют, с её помощью можно более плавно совершать повороты и управлять машиной намного увереннее и комфортнее. Отныне автомобиль снабжается новой мультимедийной системой Mitsubishi Connect с поддержкой Car Play и Android Auto, которая размещается на огромном дисплее в 8 дюймов. Она откликается быстрее, а яркость намного больше. Благодаря этому на экране кроссовера можно смотреть видео.

Трансформация коснулась и климат-контроля: температура регулируется при использовании поворота регулятора, также появилась возможность синхронизировать климатические зоны с помощью кнопки. Пассажиры второго ряда могут рассчитывать на более мягкие и комфортные кресла благодаря тому, что изменена жёсткость диванов и материала обшивки и усовершенствованию боковой поддержки. Все версии с полным приводом оснащены электрорегулировкой поясничной опоры сиденья водителя c охватом 22,5 мм. Согласно информации в пресс-службе бренда, комплектация и стоимость кроссоверов 2020 года остались без изменений при сравнении с ценами на модели прошлого года.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Micron развернула поставки образцов однокорпусной сборки LPDDR5 рекордной…
Пенсионный фонд начнет автоматическое оформление материнского капитала уже с 15…
Стали известны характеристики нового флагмана Redmi Note 9…
Астрономы впервые обнаружили звезду односторонней…
Любовь Казарновская в студии шоу “Секрет на миллион” впервые за 20 лет встретится с…
Ученые: Авокадо защищает людей с избыточным весом от снижения когнитивных…
В ОЗУ DDR4 обнаружили "лазейку" для взломщиков шестилетней…
Российский космонавт сделал фото ночного Краснодара с борта…
Бари Алибасов поделился совместным фото с Татьяной…
В заповеднике Кении браконьеры убили последнюю в мире самку белого…
Шампанское за 20 тысяч и шале за два миллиона:Как ведущая «Дом-2» Ксения Бородина отдыхает в…
Селена Гомес боится, что навсегда останется…
В России объявлен старт производства кроссовера Mitsubishi Outlander…
Счетная плата назвала бесполезные расходы бюджета…
Веру Брежневу раскритиковали в Сети после поддержки Оксаны…
«Надеюсь, вы не против»: Британский школьник извинился перед принцем Гарри за поцелуй Меган…
США отказались продавать Турции ЗРК Patriot из-за российских…
35 автомобилей BMW 6 отозвали из России вследствие дефекта…
РПЦ предложит подросткам список рекомендованной…
Крупнейшая ежегодная выставка индустрии компьютерных игр E3 может не…
Орнитологи предупредили московских собачников о появлении совят в столичных…
Suzuki повысила цены на весь модельный ряд 2020 года в…
Наталья Подольская показала совместную репетицию с супругом Владимиром…
Названы обязательные проверки, которые водитель должен осуществить перед…
«Маме вообще было пофиг»: Дочь Даны Борисовой вспомнила, как голодала и пропускала…
Евгений Плющенко опубликовал видео с жесткой тренировкой…
«Квартира69»: Анна Седакова анонсировала собственный телепроект «о любви и…
Экс-солист “Отпетых мошенников” Игорь Богомазов задолжал бывшей жене Юлии Некрасовой 6 млн рублей…
Просмотреть все новости