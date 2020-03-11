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Счетная плата назвала бесполезные расходы бюджета страны

Счетная палата на своем официальном сайте опубликовала отчет о средствах, выделяемых из государственного бюджета страны. Деньги, предназначенные на развитие культуры в регионах, по мнению специалистов, не принесли пользы.

Аудитор Сергей Штогрин отметил, что Счетная палата проводила проверку в Московской и Ростовской областях. По ее результатам было установлено отсутствие в 2017-2019 годах каких либо абсолютных положительных изменений в культурной сфере. Аудитор считает небольшими расходы бюджетов областей на развитие культуры, в то время как добавки из федерального бюджета являются неопределенными. По словам Штогрина, национальный проект «Культура» в период с 2019 года по 2024 года будет финансироваться на сумму 113,5 миллиарда рублей. 90% из этих средств планируют выделить их федерального бюджета. По мнению аудитора, такое финансирование не дает возможности изменить ситуацию с развитием культуры. Согласно отчету Счетной палаты, отмечается низкий уровень освоения средств, предоставленных проекту «Культурная среда», из которых в Московской области использовано 44,5 %, а в Ростовской– 53,9 %.

По подсчетам Министерства финансов страны, на реализацию национальных проектов было расходовано 91,4 % от запланированной суммы, составляющей 1,75 триллиона рублей.

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Культура
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 15:23

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