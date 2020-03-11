Веру Брежневу раскритиковали в Сети после поддержки Оксаны Самойловой

Недавно рэпер Джиган удивил своих поклонников признанием в наличии зависимостей, которые он лечит в наркологической клинике в Майами. Спустя несколько дней Оксана Самойлова опубликовала новое фото с детьми в своем микроблоге. Поклонники начали подбадривать модель в комментариях, где также отметились некоторые знаменитости и звезды Instagram. В частности, слова поддержки избраннице Джигана выразили Вера Брежнева, Ольга Бузова, Елена Перминова, Ирина Акопян, Нина Сереброва, Виктория Якубовская, певица Саша Зверева и Назима. Однако пожелание Брежневой “сохранить себя” собрало наибольшее количество негативных отзывов от пользователей Сети.Артистку обвинили в том, что она увела Константина Меладзе от законной супруги, поэтому не имеет права давать советы в вопросе кризиса в отношениях. При этом Оксана Самойлова и Джиган не комментируют происходящее в их семье.