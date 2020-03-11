АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали 4 главных причины развития заболеваний…
EUR 81.86 USD 72.02
Курс валют на 11.03.2020

«Надеюсь, вы не против»: Британский школьник извинился перед принцем Гарри за поцелуй Меган Маркл

Британский школьник Экер Оккойе публично извинился перед принцем Гарри за поцелуй Меган Маркл. По словам 16-летнего юноши, он был настолько ошеломлен, что не смог сдержать свои чувства, но очень надеется, что супруг герцогини был «не против».
«Надеюсь, вы не против»: Британский школьник извинился перед принцем Гарри за поцелуй Меган Маркл

Необычный случай произошел 6-го марта 2020 года в одном из учебных заведений графства Эссекс, Дагенем. Согласно известной информации, Меган Маркл приехала в школу с особой речью для учеников. После выступления 16-летний Экер Оккойе поднялся на сцену к герцогине и не просто пожал ей руку, а поцеловал ее в щеку. Бывшая актриса не растерялась и с улыбкой обняла юношу. Смелый поступок вызвал восторженные крики и бурю аплодисментов в зале.

Британские журналисты посчитали жест школьника проявлением дерзости и неуважения. Однако Экер Оккойе поделился, что не хотел никого обидеть и тем более не собирался нарушать протокол королевской семьи. По словам юноши, он был ошеломлен и растерян от обезоруживающей и приветливой улыбки Меган Маркл. Более того, прямо на сцене он не сдержал своих эмоций и сказал: «Она на самом деле красивая, не так ли?» .

Произошедший инцидент сделал простого школьника из Дагенема настоящей звездой, которую приглашают на телевиденье. В свою очередь юноша публично извинился перед принцем Гарри за поцелуй его супруги, однако Экер Оккойе убежден, что это был лучший день в его жизни.

+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Веру Брежневу раскритиковали в Сети после поддержки Оксаны…
«Надеюсь, вы не против»: Британский школьник извинился перед принцем Гарри за поцелуй Меган…
США отказались продавать Турции ЗРК Patriot из-за российских…
35 автомобилей BMW 6 отозвали из России вследствие дефекта…
РПЦ предложит подросткам список рекомендованной…
Крупнейшая ежегодная выставка индустрии компьютерных игр E3 может не…
Орнитологи предупредили московских собачников о появлении совят в столичных…
Suzuki повысила цены на весь модельный ряд 2020 года в…
Наталья Подольская показала совместную репетицию с супругом Владимиром…
Названы обязательные проверки, которые водитель должен осуществить перед…
«Маме вообще было пофиг»: Дочь Даны Борисовой вспомнила, как голодала и пропускала…
Евгений Плющенко опубликовал видео с жесткой тренировкой…
«Квартира69»: Анна Седакова анонсировала собственный телепроект «о любви и…
Экс-солист “Отпетых мошенников” Игорь Богомазов задолжал бывшей жене Юлии Некрасовой 6 млн рублей…
Режиссер фильма "Тегеран-43" Владимир Наумов заявил о пропаже двух…
Агата Муцениеце показала необычную родинку в зоне…
Гиперзвуковую ракету «Циркон» испытают из подводного…
Apple отменила презентацию нового iPhone из-за…
Валентину Талызину отправили в больницу для…
Лариса Гузеева обнаружила экс-возлюбленную героя "Давай поженимся!" и отменила результаты…
Кусок мыла в кровати поможет справиться с судорогами…
Медики назвали эффективный способ профилактики…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова лично разрешила Юлии Белой и Алесе Семеренко отправиться на прогулку за…
Отец Юлии Началовой раскрыл подробности последней встречи с…
Расставание с отцом сына, роман с женатым коллегой и смерть матери: Главные драмы в жизни Марии…
Хирург Елена Смирнова назвала три опасных заболевания, передающиеся от домашних…
Звезда «Дом-2» Николай Должанский устроил потасовку с ведущим Антоном…
В честь 8 Марта QNET провела благотворительное мероприятие для…
Просмотреть все новости