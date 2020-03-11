«Надеюсь, вы не против»: Британский школьник извинился перед принцем Гарри за поцелуй Меган Маркл





Необычный случай произошел 6-го марта 2020 года в одном из учебных заведений графства Эссекс, Дагенем. Согласно известной информации, Меган Маркл приехала в школу с особой речью для учеников. После выступления 16-летний Экер Оккойе поднялся на сцену к герцогине и не просто пожал ей руку, а поцеловал ее в щеку. Бывшая актриса не растерялась и с улыбкой обняла юношу. Смелый поступок вызвал восторженные крики и бурю аплодисментов в зале.Британские журналисты посчитали жест школьника проявлением дерзости и неуважения. Однако Экер Оккойе поделился, что не хотел никого обидеть и тем более не собирался нарушать протокол королевской семьи. По словам юноши, он был ошеломлен и растерян от обезоруживающей и приветливой улыбки Меган Маркл. Более того, прямо на сцене он не сдержал своих эмоций и сказал: «Она на самом деле красивая, не так ли?» .Произошедший инцидент сделал простого школьника из Дагенема настоящей звездой, которую приглашают на телевиденье. В свою очередь юноша публично извинился перед принцем Гарри за поцелуй его супруги, однако Экер Оккойе убежден, что это был лучший день в его жизни.