США отказались продавать Турции ЗРК Patriot из-за российских С-400
В США отказали Турции в продаже ЗРК Patriot из-за российского комплекса С-400 “Триумф”. Сделка может быть осуществлена только в том случае, если страна откажется от приобретенной системы.
Представитель Минобороны США Джонатан Хоффман ответил на недавнее заявление турецкого лидера Реджепа Эрдогана о смягчении американской позиции по поводу вооружения предложением отказаться от С-400 “Триумф”. В этом случае страна сможет предоставить разработку Patriot. Анкара не раз получала предложения отказаться от выпускаемого Россией ЗРК, чтобы предотвратить введение санкций. При этом Турция указала, что в апреле этого года намеревается пустить в ход первые подразделения систем ПВО.
Анкара заключила контракт с РФ на поставки С-400 еще в 2017, а недавно состоялась поставка первой партии систем. В итоге представители Вашингтона исключили страну из запущенной США программы выпуска самолета F-35 пятой генерации.
Представитель Минобороны США Джонатан Хоффман ответил на недавнее заявление турецкого лидера Реджепа Эрдогана о смягчении американской позиции по поводу вооружения предложением отказаться от С-400 “Триумф”. В этом случае страна сможет предоставить разработку Patriot. Анкара не раз получала предложения отказаться от выпускаемого Россией ЗРК, чтобы предотвратить введение санкций. При этом Турция указала, что в апреле этого года намеревается пустить в ход первые подразделения систем ПВО.
Анкара заключила контракт с РФ на поставки С-400 еще в 2017, а недавно состоялась поставка первой партии систем. В итоге представители Вашингтона исключили страну из запущенной США программы выпуска самолета F-35 пятой генерации.
Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:49