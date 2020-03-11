США отказались продавать Турции ЗРК Patriot из-за российских С-400





Представитель Минобороны США Джонатан Хоффман ответил на недавнее заявление турецкого лидера Реджепа Эрдогана о смягчении американской позиции по поводу вооружения предложением отказаться от С-400 “Триумф”. В этом случае страна сможет предоставить разработку Patriot. Анкара не раз получала предложения отказаться от выпускаемого Россией ЗРК, чтобы предотвратить введение санкций. При этом Турция указала, что в апреле этого года намеревается пустить в ход первые подразделения систем ПВО.Анкара заключила контракт с РФ на поставки С-400 еще в 2017, а недавно состоялась поставка первой партии систем. В итоге представители Вашингтона исключили страну из запущенной США программы выпуска самолета F-35 пятой генерации.