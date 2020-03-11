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35 автомобилей BMW 6 отозвали из России вследствие дефекта стоп-сигнала

Эксперты Росстандарта обнаружили дефект стоп-сигнала в автомобилях BMW 6, проданных с апреля 2013 года по август 2016 года. По этой причине из России отозвали 35 машин немецкой линейки.

Три десятка экземпляров BMW 6, реализованных на российском авторынке в период 2013-2016 гг., отметились критическим недостатком. Во время производства была допущена ошибка, из-за которой на перечисленных автомобилях под воздействием тепла и разгона может оторваться фонарь стоп-сигнала. Дело в том, что оптика закреплена на углепластиковой крыше шестью резьбовыми соединениями, чей материал теряет предварительный натяг вследствие давления и повышения температуры.

Эксперты из Росстандарта говорят, что сложившиеся условия способствуют ослаблению крепежа и потере стоп-сигнала. Отзывная кампания затронет 35 машин, на которых повторно и бесплатно закрепят фонарь. Стоит отметить, что BMW еще в феврале 2020 года просила автомобилистов в России отправить на ремонт 1,5 тысяч автомобилей 3 серии в кузове E46. Причиной подобной процедуры стал дефект газогенератора подушки безопасности.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:45

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