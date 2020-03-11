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РПЦ предложит подросткам список рекомендованной литературы

Представители РПЦ предложат рекомендованную подросткам литературу. Об этом рассказал председатель издательского совета Московского патриархата митрополит Климент.

Новость стала известна во время пресс-конференции в честь Дня православной книги. По словам профессора Калужского государственного университета, митрополита Калужского и Боровского Климента, в миру Германа Михайловича Капалина, представителями Русской православной церкви было принято решение о создании перечня произведений для подростков, в который войдёт детская художественная литература. Доктор исторических наук отметил, что список будет сформирован и опубликован в течение текущего года.

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Общество
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 14:39

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