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Крупнейшая ежегодная выставка индустрии компьютерных игр E3 может не состоятся

Инсайдеры заявляют, что в этом году ежегодная выставка индустрии компьютерных игр E3 (Electronic Entertainment Expo) может не состояться. Официальное заявление об отмене мероприятие ожидается сегодня вечером.
Крупнейшая ежегодная выставка индустрии компьютерных игр E3 может не состоятся

Источники портала Ars Technica заявили, что проводимая с 1995 года «Выставка электронных развлечений» а 2020-м будет отменена. Как сообщают инсайдеры издания, об этом вскоре заявят сами организаторы эксклюзивного события - Entertainment Software Association. Официальное обращение представителей ассоциации будет опубликовано сегодня, в 19:30 по московскому времени.

Представители промышленной отрасли игровой индустрии уже успели отреагировать на появившуюся в Сети информацию об отмене E3, посоветовав коллегам не покупать билеты на мероприятие. В случае же, если рейсы в Лос-Анжелес и номера в местных отелях отели уже забронированы, бронь лучше отменить.

Издание, сообщившее об отмене (Electronic Entertainment Expo) также отметило, что пока остается неизвестной причина подобных действий организаторов мероприятия. Однако инсайдеры предполагают, что поводом тому могла послужить эпидемия коронавируса.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 14:33

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