Орнитологи предупредили московских собачников о появлении совят в столичных парках





По данным орнитологов, очень нужно сейчас проинформировать местных жителей о том, что совы уже обзавелись птенцами. Совята, будучи в пуху, пока не научились летать, но очень любят прогуливаться. Выпадая из гнезд, они пробуют «путешествовать» по земле. Поэтому специалисты просят при обнаружении птенцов, если их жизни ничего не угрожает, не трогать их. Орнитологи требуют от хозяев собак проявления особенной внимательности. Маленькие птенцы являются полностью незащищенными перед домашними питомцами, поэтому, чтобы не навредить им, собак следует выгуливать на поводке.Орнитологи отметили, что вскоре станут гнездиться ястребы и серые вороны.