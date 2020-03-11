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Suzuki повысила цены на весь модельный ряд 2020 года в России

Японская компания Suzuki Motor Corporation повысила цены на модельный ряд 2020 года выпуска для реализации в России. Эксперты выяснили, что все автомобили подорожали в среднем на 20 тысяч рублей, кроме внедорожника Jimny, стоимость которого увеличилась на 50 тысяч.
Suzuki повысила цены на весь модельный ряд 2020 года в России

Специалисты Интернет-портала «Цена Авто» изучили ценовой диапазон на Suzuki 2020 года, доступных для приобретения в РФ. По результатам анализа, эксперты сообщили, что стоимость популярного кроссевера SX4 выросла на 1,2% и теперь она достигает 1-го миллиона 799 тысяч рублей. По аналогии на 1,2% увеличилась цена паркетника Vitara. В тоже время внедорожник Jimny подорожал на 50 тысяч рублей, но он все равно выгодно уступает в цене другим представителям модельного ряда.

Как известно, обновленный джип оснащен 1,5-литровым бензиновым мотором с отдачей 102 л. с. Однако для модернизированных кроссоверов SX4 и Vitara машиностроительная компания предусмотрела два варианта комплектации: с 1,6-литровым двигателем, мощностью 117 лошадиных сил и 1,4-литровым турбодизелем на 104 л. с.

Кроме того, для потенциальных отечественных покупателей предложены модели, как с 5-ступенчатой механикой, так и с автоматической мМКПП.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:22

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