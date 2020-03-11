Валентину Талызину отправили в больницу для реабилитации





В одном из каналов популярного мессенджера Telegram появилось сообщение о госпитализации Валентины Талызиной. Официального подтверждения от родственников и самой народной артистки РСФСР пока не поступало. Источникам удалось выяснить, что актрису положили в больницу для восстановления после предыдущего инсульта.На данный момент Талызина проходит курс реабилитации под присмотром врачей. Известно, что подобные новости распространялись 21 октября, когда звезда советского кино обратилась за помощью к медикам после необъяснимым болей в ногах. Слухи о тяжелом состоянии Талызиной вынудили её дочь опровергнуть многочисленные теории о микроинсульте. Стоит отметить, что 85-летняя знаменитость знакома россиянам по ролям в таких фильмах, как "Ирония судьбы или с легким паром", "Афоня" и "Зигзаг удачи".