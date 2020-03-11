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Наталья Подольская показала совместную репетицию с супругом Владимиром Пресняковым

Наталья Подольская на своей странице в Instagram разместила видео, на котором репетирует песню «Плачь» совместно с супругом Владимиром Пресняковым. Она также поблагодари его за помощь в выпуске пластинки.

Недавно Наталья Подольская выпустила свой третий альбом. Новые треки певица отрабатывает в домашних условиях вместе с супругом Владимиром Пресняковы. Исполнительница решила поделиться с поклонниками, как происходит их репетиции. Она исполнила трек под названием «Плачь», в котором речь идёт о разлуке. Подольская посредством песни объясняет, что не жалеет о разрыве и ей не хочется переживать по поводу страданий бывшего возлюбленного. «Извини, но ты получил по заслугам», — заявила артистка. Она выразила слова благодарности мужу за помощь в подготовке к релиза новой пластинки.

«Мой дорогой супруг помогает мне «впевать» новый трек материал. Для меня это важно», — заявила Подольская. Данный видеоролик появился одновременно со слухами о том, что исполнительница решила расстаться с музыкантом. Недавно она появилась на дне рождения супруги Никиты Преснякова Алёны Красновой без сопровождения исполнителя. Поклонники заподозрили, что них наступил кризис в отношениях. Однако судя по видео и помощи Преснякова в выпуске пластинки в звёздной семье всё хорошо и супруги продолжают любить друг друга. Стоит отметить в скором времени они отметят первый серьёзный юбилей — 10 лет со дня свадьбы. В то же время их сыну Артемию исполнится 5 лет.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:15

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