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Режиссер фильма "Тегеран-43" Владимир Наумов заявил о пропаже двух пистолетов

Режиссер киноленты "Тегеран-43" Владимир Наумов подал в полицию заявление о пропаже оружия. В настоящее время в связи с фактом исчезновения двух пистолетов проводится проверка.
Режиссер фильма "Тегеран-43" Владимир Наумов заявил о пропаже двух пистолетов

92-летний кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер Владимир Наумов обратился в одно их столичных отделений полиции в связи с пропажей двух газовых пистолетов. Создатель детективной киноленты «Тегеран-43» хранил оружие в своей квартире, расположенной на Большой Грузинской улице, и, как он заявил следователям, именно там в последний раз его и видел.

Наумов подал заявление об исчезновении турецкого травматического Streamer-2014 и немецкого самозарядного Walther PP, а также дал представителям правопорядка всю необходимую информацию, касающуюся дела. В настоящее время по факту кражи пистолетов из жилья знаменитого режиссера проводится проверка, о чем было сделано соответствующее заявление в пресс-центре столичного ГУ МВД России.

Владимир Наумов получил известность не только как режиссер, но и в качестве актера, сценариста и продюсера. Выпускник ВГИКа снялся в таких фильмах, как «Гори, гори, моя звезда», «Третий удар» и «Кража», написал сценарии для кинолент «Как закалялась сталь» и «Десять лет без права переписки», а также срежиссировал «Бег», «Тегернан-43» и «Закон».

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 13:33

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