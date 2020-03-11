Режиссер фильма "Тегеран-43" Владимир Наумов заявил о пропаже двух пистолетов





92-летний кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер Владимир Наумов обратился в одно их столичных отделений полиции в связи с пропажей двух газовых пистолетов. Создатель детективной киноленты «Тегеран-43» хранил оружие в своей квартире, расположенной на Большой Грузинской улице, и, как он заявил следователям, именно там в последний раз его и видел.Наумов подал заявление об исчезновении турецкого травматического Streamer-2014 и немецкого самозарядного Walther PP, а также дал представителям правопорядка всю необходимую информацию, касающуюся дела. В настоящее время по факту кражи пистолетов из жилья знаменитого режиссера проводится проверка, о чем было сделано соответствующее заявление в пресс-центре столичного ГУ МВД России.Владимир Наумов получил известность не только как режиссер, но и в качестве актера, сценариста и продюсера. Выпускник ВГИКа снялся в таких фильмах, как «Гори, гори, моя звезда», «Третий удар» и «Кража», написал сценарии для кинолент «Как закалялась сталь» и «Десять лет без права переписки», а также срежиссировал «Бег», «Тегернан-43» и «Закон».