Названы обязательные проверки, которые водитель должен осуществить перед поездкой





Перед поездкой следует провести осмотр шин с помощью манометра. В некоторых моделях имеется борткомпьютер, который показывает давление в колесах. Эксперты отмечают, что даже беглый визуальный осмотр может показать наличие проблемы. Утечку масла можно обнаружить по пятнам под машиной. В таком случае нужно искать поломку под капотом. Перед дальними поездками следует проверять уровень масла в двигателе, а также исправность всех фонарей, “противотуманок”, “поворотников”, фар и ДХО.Перед поездкой следует убедиться, что машина не была повреждена во время стоянки. В частности, на ней могут появиться вмятины или сколы, а также стоит убедиться в наличии номерного знака. В салоне должны находиться огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки, домкрат, светоотражающий жилет, трос, насос и ключ “балонник”.