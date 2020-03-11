Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова лично разрешила Юлии Белой и Алесе Семеренко отправиться на прогулку за периметр

Участница проекта «Дом-2» Юлия Белая всячески пытается освободиться от своего бывшего возлюбленного Евгения Ромашова. Удается ей это с трудом. Молодой человек все еще пытается ее вернуть, а также считает девушку чуть ли не своей собственностью. Так, Ромашов пытается запретить Белой не только поездки за периметр, но и прогулки с Алесей Семеренко.По словам парня, Алеся плохо влияет на его любимую Юлю. Ко всему, он уверен, что красотки не придумают себе нормального развлечения, а вновь отправятся за впечатлениями в стриптиз-клуб. Естественно, Женю Ромашова такие визиты в город не устраивают.В итоге конфликт разрешила ведущая телестройки Ольга Бузова. Она официально одобрила прогулку Алеси Семеренко и Юлии Белой, но выразила надежду, что они смогут подобрать себе более подходящее место для развлечений, нежели стриптиз-клуб.