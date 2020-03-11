«Маме вообще было пофиг»: Дочь Даны Борисовой вспомнила, как голодала и пропускала школу





Полина Аксенова поделилась, что почти никогда родители не проводили ее в школу. Как-то раз девочка даже опоздала на первый звонок, поскольку после смены учебного учреждения еще не знала, по какой дороге следует к нему идти. Дочь Даны Борисовой призналась, что она испытывала трудности от безразличного отношения матери. В 9-летнем возрасте девочка полгода не ходила в школу, потому что просто не хотела туда идти. Дана Борисова молчаливо соглашалась с решением дочери, так как ее интересы и проблемы не волновали телеведущую. «Ей вообще было пофиг», — отметила девочка.Полина Аксенова рассказала, что были времена, когда она голодала или была вынуждена есть все, что попало, поскольку Дана Борисова не занималась приготовлением пищи. По ее словам, телеведущая все деньги, которые зарабатывала, тратила на спиртные напитки. «Мама мне совсем ничего не покупала», - добавила девочка.