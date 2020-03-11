Евгений Плющенко опубликовал видео с жесткой тренировкой сына

Александр Плющенко еще с малых лет занимается на льду по программе, которая почти не отличается от подготовки взрослых фигуристов. С недавних пор знаменитый отец решил заняться растяжкой юного спортсмена. По словам супруга Яны Рудковской, техника 7-летнего наследника начала серьезно страдать из-за нерегулярности занятий. Поэтому Евгений пытался силой поставить сына на шпагат, из-за чего ребенок несколько раз вскрикивал от боли.«Это потому, что нужно не лениться, а тянуться каждый день», — сообщила Рудковская, которая снимала фрагмент тренировки на видео. Фанаты, которые следят за звёздной семьёй, похвалили малыша за упорный труд и волевой настрой. В то же время они обратились к родителям с просьбой не создавать лишнего давления на начинающего фигуриста. Известно, что отец и мать не делают поблажек Саше, который тренируется даже в домашних условиях.