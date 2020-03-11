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Звезда «Дом-2» Николай Должанский устроил потасовку с ведущим Антоном Беккужевым

Несколько дней назад мастер эпатажа Николай Должанский вернулся на телепроект «Дом-2», но не один, а со своей супругой. За несколько дней он, по своей привычке, успел найти себе влиятельных недоброжелателей.

Звезда «Дом-2» Николай Должанский устроил потасовку с ведущим Антоном Беккужевым

На площадке вернувшемуся Николаю, похоже, очень нравится. Он успел вспомнить свет софитов, огоньки включенных камер и снова почувствовал свою важность для проекта. Конечно Должанский не смог обойтись без своего фирменного танца, который старательно исполнил во время общего сбора.

На днях ведущий Антон Беккужев зашёл в комнату Николая, чтобы поинтересоваться, как устроилось семейство Должанских. Антон задал вернувшемуся герою несколько провокационных вопросов, касавшихся Ольги Рапунцель, с которой у Должанского когда-то были отношения. Как заявлял ранее эпатажный участник, он намерен развестись с женой, вернуть Рапунцель и улететь с ней в Милан, где она станет рожать ему детей.


Николай Должанский ответил на несколько вопросов ведущего, а после вскочил и попытался ударить Антона Беккужева. Благодаря Диме Дмитренко, который был недалеко, удалось быстро прекратить потасовку, но Беккужев всё-таки успел получить по щеке и теперь хочет добиться отправки Николая за ворота.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:38

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