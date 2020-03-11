Звезда «Дом-2» Николай Должанский устроил потасовку с ведущим Антоном Беккужевым





На площадке вернувшемуся Николаю, похоже, очень нравится. Он успел вспомнить свет софитов, огоньки включенных камер и снова почувствовал свою важность для проекта. Конечно Должанский не смог обойтись без своего фирменного танца, который старательно исполнил во время общего сбора.На днях ведущий Антон Беккужев зашёл в комнату Николая, чтобы поинтересоваться, как устроилось семейство Должанских. Антон задал вернувшемуся герою несколько провокационных вопросов, касавшихся Ольги Рапунцель, с которой у Должанского когда-то были отношения. Как заявлял ранее эпатажный участник, он намерен развестись с женой, вернуть Рапунцель и улететь с ней в Милан, где она станет рожать ему детей.Николай Должанский ответил на несколько вопросов ведущего, а после вскочил и попытался ударить Антона Беккужева. Благодаря Диме Дмитренко, который был недалеко, удалось быстро прекратить потасовку, но Беккужев всё-таки успел получить по щеке и теперь хочет добиться отправки Николая за ворота.