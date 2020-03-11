«Квартира69»: Анна Седакова анонсировала собственный телепроект «о любви и страсти»

Популярная исполнительница и одновременно мама троих детей «раскрыла карты» собственного телевизионного проекта еще до официального анонса. Согласно сообщению в публикации на странице Анны Седаковой, шоу имеет название «Квартира69» и его авторы уже создали отдельный блог проекта в сети Instagram. По словам певицы, студия программы будет «тайным местом», где можно поговорить обо всем, в особенности об отношениях между мужчинами и женщинами.Кроме того, 37-летняя телеведущая пригласила всех желающих стать частью «Квартиры69» и вместе с ней разрушать общественные стереотипы. Чтобы получить приглашение на телеэфир, необходимо записать, так называемую, видео-визитку и отправить ее в личном сообщении Анне Седаковой. Также она сообщила, что потенциальные участники должны быть готовы к самоиронии, черному юмору и зажигательным танцам.Поклонники и коллеги звезды оставили более 700 комментариев под анонсом с пожеланиями успехов в новом проекте.