В честь 8 Марта QNET провела благотворительное мероприятие для матерей





Руководитель по маркетингу и PR в России и СНГ международной компании прямых продаж QNETпоприветствовала участниц и выступила перед ними с вдохновляющей речью, призвала ставить большие цели и идти к ним – ради себя и своих детей. На мастер-классе девушек научили создавать украшения своими руками. Новый навык может подарить им интересное увлечение и источник заработка. На мастер-классе мамочки проявили себя настоящими мастерицами. В подарок им преподнесли сертификаты на обучение мобильной фотографии и иностранному языку (на выбор). Все больше девушек становятся блогерами, ведут свои страницы в Instagram, открывают интернет-магазины, поэтому умение делать красивые снимки и знание иностранного языка помогут в создании своего бизнеса, развитии личного бренда.Участницы поделились впечатлениями за чашкой чая с фирменным тортом QNET. Чтобы мамы и их малыши всегда пили чистую, вкусную и безопасную воду, QNET передала кризисному центру инновационный фильтр для очистки воды HomePure Nova., – сказала заместитель директора-заведующая филиалом «Маленькая мама»Благотворительная акция в честь Международного женского дня стала традицией QNET. В прошлом году к 8 Марта QNET устроила для женщин Beauty day, где они смогли отдохнуть и позаботиться о своей красоте.Расширение прав и возможностей представительниц прекрасного пола – одно из направлений RYTHM, благотворительного фонда QNET. RYTHM стремится помочь тем, кто оказался в сложной ситуации – людям с инвалидностью, сиротам и т.д. RYTHM стремится к достижению счастливого будущего для всех, его девиз «помоги себе, чтобы помочь человечеству»., – отметила