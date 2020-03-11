В честь 8 Марта QNET провела благотворительное мероприятие для матерей
В московском специализированном доме ребенка «Маленькая мама» QNET порадовала его жительниц праздником «Международный женский день». В месте, где набираются сил беременные младше 18 лет и матери до 23 лет с их детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, раздавались смех, аплодисменты, сияли глаза.
Руководитель по маркетингу и PR в России и СНГ международной компании прямых продаж QNET Ирина Полякова поприветствовала участниц и выступила перед ними с вдохновляющей речью, призвала ставить большие цели и идти к ним – ради себя и своих детей. На мастер-классе девушек научили создавать украшения своими руками. Новый навык может подарить им интересное увлечение и источник заработка. На мастер-классе мамочки проявили себя настоящими мастерицами. В подарок им преподнесли сертификаты на обучение мобильной фотографии и иностранному языку (на выбор). Все больше девушек становятся блогерами, ведут свои страницы в Instagram, открывают интернет-магазины, поэтому умение делать красивые снимки и знание иностранного языка помогут в создании своего бизнеса, развитии личного бренда.
Участницы поделились впечатлениями за чашкой чая с фирменным тортом QNET. Чтобы мамы и их малыши всегда пили чистую, вкусную и безопасную воду, QNET передала кризисному центру инновационный фильтр для очистки воды HomePure Nova.
«Праздник к 8 марта стал хорошим впечатлением для наших подопечных, принес им радость и позитив. Девочки с большим интересом участвовали в мастер-классе. Уверена, что они обязательно применят полученные знания», – сказала заместитель директора-заведующая филиалом «Маленькая мама» Валентина Князева.
Благотворительная акция в честь Международного женского дня стала традицией QNET. В прошлом году к 8 Марта QNET устроила для женщин Beauty day, где они смогли отдохнуть и позаботиться о своей красоте.
Расширение прав и возможностей представительниц прекрасного пола – одно из направлений RYTHM, благотворительного фонда QNET. RYTHM стремится помочь тем, кто оказался в сложной ситуации – людям с инвалидностью, сиротам и т.д. RYTHM стремится к достижению счастливого будущего для всех, его девиз «помоги себе, чтобы помочь человечеству».
«Хотя маленькие мамы априори уязвимы, беззащитны, на самом деле очень сильны духом. Уверена, что ради своих детей они добьются невозможного. Мне было очень приятно поделиться с ними своим теплом и надеждами», – отметила Ирина Полякова.
Руководитель по маркетингу и PR в России и СНГ международной компании прямых продаж QNET Ирина Полякова поприветствовала участниц и выступила перед ними с вдохновляющей речью, призвала ставить большие цели и идти к ним – ради себя и своих детей. На мастер-классе девушек научили создавать украшения своими руками. Новый навык может подарить им интересное увлечение и источник заработка. На мастер-классе мамочки проявили себя настоящими мастерицами. В подарок им преподнесли сертификаты на обучение мобильной фотографии и иностранному языку (на выбор). Все больше девушек становятся блогерами, ведут свои страницы в Instagram, открывают интернет-магазины, поэтому умение делать красивые снимки и знание иностранного языка помогут в создании своего бизнеса, развитии личного бренда.
Участницы поделились впечатлениями за чашкой чая с фирменным тортом QNET. Чтобы мамы и их малыши всегда пили чистую, вкусную и безопасную воду, QNET передала кризисному центру инновационный фильтр для очистки воды HomePure Nova.
«Праздник к 8 марта стал хорошим впечатлением для наших подопечных, принес им радость и позитив. Девочки с большим интересом участвовали в мастер-классе. Уверена, что они обязательно применят полученные знания», – сказала заместитель директора-заведующая филиалом «Маленькая мама» Валентина Князева.
Благотворительная акция в честь Международного женского дня стала традицией QNET. В прошлом году к 8 Марта QNET устроила для женщин Beauty day, где они смогли отдохнуть и позаботиться о своей красоте.
Расширение прав и возможностей представительниц прекрасного пола – одно из направлений RYTHM, благотворительного фонда QNET. RYTHM стремится помочь тем, кто оказался в сложной ситуации – людям с инвалидностью, сиротам и т.д. RYTHM стремится к достижению счастливого будущего для всех, его девиз «помоги себе, чтобы помочь человечеству».
«Хотя маленькие мамы априори уязвимы, беззащитны, на самом деле очень сильны духом. Уверена, что ради своих детей они добьются невозможного. Мне было очень приятно поделиться с ними своим теплом и надеждами», – отметила Ирина Полякова.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 12:34