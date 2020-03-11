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Экс-солист “Отпетых мошенников” Игорь Богомазов задолжал бывшей жене Юлии Некрасовой 6 млн рублей алиментов

Бывший солист “Отпетых мошенников” Игорь Богомазов задолжал бывшей жене Юлии Некрасовой 6 миллионов рублей по алиментам. Сумма значительно возросла после попытки певца обжаловать решение суда.

В 2019 году бывшая жена Игоря Богомазова заявила, что долг музыканта по алиментам достиг 280 тыс. рублей. В надежде уменьшить сумму певец подал жалобу судебным приставам, а в итоге задолженность возросла до 6 млн рублей. Юлия Некрасова отметила, что ее бывший муж теперь пытается обжаловать решение, а также требует с нее компенсацию за моральный вред, якобы она очерняет его репутацию. Бывшая избранница артиста отметила, что денежный вопрос испортил его отношения с дочерью Варварой, которая часто делала первые шаги к общению. Недавно новая жена Игоря Богомазова родила артисту сына, а беременность пара скрывала от общественности.

Юлия Некрасова возмутилась также тем, что Игорь Богомазов заставил свою дочь пройти ДНК-тест, а в суде делал вид, что не знаком с ней. При этом результат судебной экспертизы оказался положительным.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:40

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